Германия ще удължи проверките по границите си с още шест месеца след 15 март заради липсата на промяна в ситуацията в областта сигурността, заяви министърът на вътрешните работи Александер Добринт пред вестник „Билд“ в коментари, публикувани днес, предаде Ройтерс.

Съответното уведомление в момента се изпраща до Европейската комисия, съобщи германският всекидневник, позовавайки се представители на правителството.

„Удължаваме контрола по границите с нашите съседни страни – граничният контрол е един от елементите на реорганизацията на миграционната политика в Германия“, цитира „Билд“ думите на Добринт.