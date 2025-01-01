Официални реакции от Брюксел все още няма, тъй като резултатите от изборите са все още несигурни. Но Европейската комисия следи с голям интерес резултатите от изборите за парламент в Нидерландия. Това предават кореспондентите на нидерландската телевизия Ен О Ес Крис Остендорф и Кисия Хекстер, които отразяват Европейския съюз (ЕС). „ЕС следи с интерес курса, който ще поеме Нидерландия: ще я последват ли други страни?“ е заглавието на кореспонденцията им.

На бюрото на председателя на Комисията фон дер Лайен вчера пристигна доклад с първи анализ на нидерландските избори. Комисията следи отблизо изборите във всички държави-членки, но тези в Нидерландия се проучват с особено внимание, казват заинтересованите страни.

Нидерландия се разглежда като канарчето в каменовъглената мина – знак, че нещо не е наред – що се отнася до възхода на радикално десните партии. Лидерът на Партията на свободата Герт Вилдерс водеше в Европа с голямата си победа на изборите през 2023 г. Участието в правителството на радикално-дясната Партията на свободата, която следва явно критична към ЕС линия, доведе до изолиране на Нидерландия в Брюксел, пишат двамата журналисти.

Промяна в курса

В анализа, който фон дер Лайен ще получи, ще бъде включена и оценка на курса, който новото нидерландско правителство ще следва през следващите години. С двигател от трите проевропейски партии Д66, Народната партия за свобода и демокрация и Християндемократическия призив, Нидерландия би могла отново да претендира за значителна роля. Но много зависи от това дали Зелените леви-Партията на труда или ДА21 ще се присъединят към този двигател.

ДА21 е партията, която се противопоставя на общите европейски заеми, както е известно тук в Брюксел. През март депутатът в нидерландския парламент Йост Ердманс излезе с предложение на правителството да не подкрепя плана за подпомагане на страните от ЕС с заеми за финансиране на инвестиции в отбраната.

Но от друга, участието на Зелените леви-Партията на труда би имало съвсем различно влияние върху курса на нидерландското правителство. Тази партия е отворена за общи инвестиции в отбраната, европейска миграционна политика и европейско разширяване. Всички тези теми са предмет на дискусии, по които бъдещото правителство ще трябва да вземе решение в Брюксел.

Заинтересованите лица в Европейската комисия посочват, че така или иначе ще има голяма разлика, ако Нидерландия отново има стабилно правителство, водено от премиер с политическа ориентация след „експеримента“ с безпартийния Дик Схоф.

Амбициите на Роб Йетен за ЕС

Лидерът на Д66 Роб Йетен „не се поколеба да влезе в пряк сблъсък с лидера на Партията на свободата”, пише белгийската Ве Ер Те. Позитивният предизборен лозунг на Йетен не остана незабелязан. За него пишат както британският вестник „Гардиън“, така и американският новинарски сайт „Политико“: „It is possible“ (Възможно е) е сравнимо с „Yes we can!“( Да, можем) на Обама, отбелязват и двете медии.

Ден преди изборите Йетен даде интервю за „Политико“, в което изрази ясно европейските си амбиции: „Искам Нидерландия отново да има влиятелна роля в Европа.“ Нидерландия трябва да спре да казва винаги „не“ и да застане положително на съвместните действия в Европа, каза Йетен.

За либералите в ЕС премиер на име Йетен би било голям подарък. По-голямата част от правителствените лидери и държавните глави, които присъстват на европейските срещи на върха, са християндемократи. Само няколко от тях принадлежат към либералната фамилия, например премиерите на Естония и Словения. И френският президент Макрон, който е под голям натиск в собствената си страна. Затова за тях един либерален премиер е много добре дошъл.

Съгласуване на стратегията

Преди срещите на върха всички политически семейства организират така наречените „предварителни срещи на върха“. На тях различните лидери на страните от ЕС съгласуват предварително най-важните си идеи. Ен О Ес дава и пример: когато все още беше премиер, Март Рюте от Народната партия за свобода и демокрация обсъди стратегията с Макрон.

Тъй като настоящият оставка премиер Схоф не е член на политическа партия, той никога не е получавал покана за тези срещи – една от причините, поради които влиянието на Нидерландия в ЕС напоследък „се сви“, отбелязва кореспонденцията.

Едно ново правителство би могло сравнително лесно да възвърне голяма част от загубеното влияние. Като пета икономика в ЕС, Нидерландия винаги е била фактор, с който трябва да се съобразяват, а нидерландската администрация в Брюксел също е високо ценена.

Докато все още не е ясно какъв кабинет ще има Нидерландия, е трудно да се прецени какъв курс ще бъде взет в Брюксел. Но посоката вече е по-проевропейска, отколкото когато започна мандатът на настоящото правителство (от юни в оставка) с евроскептични партии като Партията на свободата, Новият социален договори и Фермерско-гражданското движение.