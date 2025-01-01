Европейската комисия съобщи днес, че дава зелена светлина за третото плащане на България по Плана за възстановяване и устойчивост, но не в пълен размер, пише БНТ . От институцията се съобщиха каква част точно от плащането, което е в размер на 1,6 милиарда евро, ще бъде спряна. Брюксел задържа и част от второто плащане за страната ни в размер на 214 милиарда. Във връзка с третото плащане от ЕК съобщиха, че задържането на част от средствата е заради неизпълнението на два ключови етапа — създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни акт относно наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

България поде искането за трето плащане в размер на 1,6 милиарда евро на 1 октомври 2025 г. Еврокомисията е установила, че страната ни е осъществила 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и бизнеса. България е изпълнила успешно 48 от 50-те ключови етапа и цели, съответстващи на 22-те реформи и 19-те инвестиции, свързани с третото искане за плащане по нейния план за възстановяване и устойчивост.

Водещите мерки, обхванати от третото искане за плащане, включват забрана на нови инсталации за производство на електроенергия от каменни или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на CO2 за съществуващите централи за каменни и лигнитни въглища, възобновяеми източници за производство на електроенергия и съоръжения за съхранение и повишаване на привлекателността на здравната професия.

Заради неизпълнението на двата ключови етапа — създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове относно наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, ЕК предлага временно да отложи част от плащането в съответствие с Регламента за МВУ.

Еврокомисията е изплатила предварителната си оценка за изпълнението от страна на България и на Икономическия и финансов комитет, който разполага с четири седмици, за да представи становището си. След това Комисията може да приеме решение за плащане.

Успоредно с това Комисията съобщи на България причините, поради които счита, че два ключови етапа не са изпълнени в задоволителна степен. България разполага с един месец, за да отговори на тази оценка. Ако след това Комисията все още счита, че етапните цели не са завършени, тя временно ще задържи част от плащането. Удържаната сума ще бъде изчислена допълнително от ЕК. След това България ще разполага с шест месеца, за да предприеме действия и да изпълни оставащите изисквания. След като етапните цели бъдат завършени, останалата част от плащането ще бъде освободена.

Плащането на България за вече одобрените ключови етапи и цели може да се извърши след положителното становище на ИФК и приемането на решение за плащане от Комисията.

Планът за възстановяване и устойчивост на България включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи, финансирани с 6,17 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства.