Цифровото евро е необходимо за укрепване на финансовата и стратегическа независимост на Европа, като то ще допълва физическите пари и ще осигурява безопасни, приобщаващи и ефективни условия за плащания в цифровата епоха. Това се посочва в обща позиция на Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), и Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономиката и производителността, в материал, публикуван в блога на ЕЦБ. Текстът разглежда необходимостта от въвеждането на цифровото евро и подчертава важността му за намаляване на зависимостта от външни доставчици на финансови технологии, както и очаквания график за неговото въвеждане.

Следва целият текст на общата позиция:

"От бартера до монетите, банкнотите и картите платежните системи, използвани от европейците, са се развивали непрестанно. От край време иновациите са допринасяли за това системите да стават все по-усъвършенствани, ефикасни и удобни. Днес технологиите променят нашето общество с изключителна бързина. Затова е съвсем естествено, че и паричната ни единица трябва да се приспособи. Европа се нуждае от цифрово евро за цифровата епоха.

Засега еврото в брой съществува само във физическа форма – банкнотите и монетите в портфейлите ни. Като най-осезаемо проявление на единната ни валута парите в брой ни обединяват. Знаем, че можем да разчитаме на тях. Приемат се навсякъде в еврозоната. Лесни са за използване и са приобщаващи. Защитават неприкосновеността на личния живот. Това са нашите пари, емитирани от публична институция – Европейската централна банка.

Все повече европейци обаче избират да плащат по цифров път в магазините или да пазаруват онлайн. Затова ни е нужна цифрова форма на парите в брой, която да допълва познатите ни банкноти и монети. Цифровото евро е предназначено да отговори на възможностите и предизвикателствата, които поражда този преход.

Такава е целта на пакета за единната валута, представен от Европейската комисия през 2023 година. В него са представени две предложения, които в момента се обсъждат от европейските законодатели.

Първото има за цел да гарантира, че гражданите и предприятията могат да продължат да имат достъп до евробанкноти и монети и да плащат с тях в цялата еврозона. Успоредно с това ЕЦБ разработва следващото поколение евробанкноти с нов дизайн, който да ги направи по-привлекателни, по-разпознаваеми и приобщаващи за всички европейци, като същевременно гарантира, че те ще останат възможно най-сигурни и устойчиви. Евромонетите и евробанкнотите няма да изчезнат. Европейските граждани ще имат избор дали да плащат с тях или с цифрово евро. Цифровото евро е предназначено да допълни, а не да замести парите в брой.

Второто предложение определя рамка за цифровото евро. Тя гарантира, че то ще се използва безплатно и лесно и ще бъде приобщаващо. Цифровото евро ще се приема за всякакви цифрови плащания в еврозоната и ще отговаря на най-високите стандарти за защита на неприкосновеността на личния живот, подобно на парите в брой. То ще може да се използва онлайн и офлайн, ще поддържа цифрови плащания на уебсайтове, както и извършването на транзакции без наличие на интернет връзка.

Домбровскис: Еврото ще донесе осезаеми ползи за България

Освен това цифровото евро би трябвало да се разглежда в по-широкия контекст на необходимостта да се повиши стратегическата независимост на Европа. Сега нашите плащания са доминирани от доставчици на платежни услуги извън Европа. Липсва ни европейско цифрово средство, което да се приема за всякакви цифрови плащания навсякъде в еврозоната и да може да запълни празнината от намаляващата употреба на пари в брой.

В крайна сметка това ни прави зависими от чуждестранни компании в един все по-поляризиран и разпокъсан свят. Това, че в такава степен отстъпваме другиму технологичния контрол над икономиката на ЕС, възпрепятства сериозно способността на Европа да действа самостоятелно на световната сцена. Пораждат се реални заплахи за нашата устойчивост и за сигурността на икономиката ни. Затова трябва да действаме за намаляване на външните зависимости, които биха могли да попречат на свободата ни да провеждаме политики, съответстващи на собствените ни ценности и интереси.

Цифровото евро няма да се конкурира с частните платежни средства. То ще ги допълва, като ще бъде по-лесно частни европейски варианти на плащания да се развият и да разширят своя обхват и предлагани услуги.

Идната 2026 г. ще бъде решаваща за проекта за цифрово евро. На неотдавнашна среща на високо равнище лидерите на държавите от еврозоната приветстваха постигнатия напредък. Те също така изтъкнаха колко е важно да бъде завършена бързо работата по законодателството и да бъдат ускорени другите подготвителни стъпки. ЕЦБ се подготвя за евентуалното емитиране на цифрово евро до 2029 г., при условие че догодина бъде прието необходимото законодателство. Подготовката ще включи пилотен етап, който се предвижда да започне през 2027 г.

Еврото се превърна в символ на икономическата мощ на Европа и на нашето единство на световната сцена. През 2026 г. еврозоната ще приветства своята двадесет и първа държава членка – България. Валутата, която ще бъде движеща сила на просперитета на 21 държави в еврозоната, сега трябва да се възползва в пълна степен от технологиите на 21 век.

Цифровото евро е идея, чието време е настъпило. То не е просто поредната стъпка в развитието на нашите пари, а неделима част от отстояването на стратегическата ни независимост и от максималното използване на възможностите на цифровата епоха".