Жерар Депардийо се отказа от съдебното си преследване срещу „Франс телевизион“, която обвиняваше в манипулативен монтаж на репортаж от предаването „Допълнение към разследването“. В него актьорът беше заснет да прави многократни непристойни и унизителни изказвания по адрес на жени, както и да сексуализира дете.

Решението за оттегляне на жалбата беше обявено от новия адвокат на френския актьор Делфин Мейе в началото на заседание пред наказателния съд в Париж.

Отказът обхваща също президента на „Франс телевизион“ Делфин Ернот-Кюнси, авторите на репортажа и продуцентската компания „Икари“.