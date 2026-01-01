Китайският чатбот с изкуствен интелект „ДийпСийк“ (DeepSeek) се сблъска днес с най-дългото прекъсване, откакто водещите му модели Ар1 (R1) и Ви3 (V3) набраха популярност в началото на миналата година, предаде Ройтерс.

Уебсайтът, проседяващ статуса на „ДийпСийк“, показа, че чатботът е имал „сериозно прекъсване“, продължило 7 часа и 13 минути - от ранните часове на понеделник сутринта до 10:33 ч. местно време или 04:33 часа българско време, когато проблемът е бил отстранен.

Във фирмения протокол не е посочена причината за прекъсването.

Подобни инциденти могат да бъдат причинени от широк спектър проблеми - от неизправни сървъри до грешки, възникнали след обновяване на чатбота.

Данните на „ДийпСийк“ показват, че неговата „Ей Пи Ай“ (API ) услуга - функция, използвана основно от разработчици за интегриране на чатбота в персонализирани приложения - е претърпяла последователни прекъсвания с продължителност по един ден в края на януари 2025 г., когато набра значителна популярност.

Според сайта за състоянието на компанията уеб страницата, на която обикновените потребители могат да задават въпроси директно на чатбота, е била недостъпна за не повече от два часа до понеделник.

Глобалната индустрия за изкуствен интелект с нетърпение очаква представянето на следващото поколение модел на „ДийпСийк“, но компанията все още не е дала никакви индикации за сроковете.