В Сърбия ще бъдат разкрити пет избирателни секции за гласуване на българските парламентарни избори, които ще се проведат тази неделя, 19 април, съобщиха за БТА от посолството на България в Белград.

Освен в сградата на българската дипломатическа мисия в сръбската столица и в сградата на Генералното консулство на България в Ниш, секции ще има в градовете Цариброд (Димитровград) и Босилеград, както и в с. Звонци, предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

От българската мисия напомнят на българските граждани в Сърбия, които не са подали предварително заявление за гласуване, че могат да упражнят правото си на глас в деня на изборите в съответната секционна избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт) и попълване на декларация по образец, която ще им бъде предоставена на място.