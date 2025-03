Четири деца и един възрастен загинаха при пожар в източен словашки квартал късно на 19 март, съобщиха от спасителните служби и местните власти.

Пожарът е възникнал в селище в град Велки Сарис, близо до източния словашки град Прешов, на около 300 км североизточно от столицата Братислава, предаде АФП.

„Пожарът в селището отне живота на четири малки деца и един възрастен (...) Изгорели са осем малки къщи, а нещастният инцидент е засегнал около 30 души“, заяви кметът на Велки Сарис Вилям Кал във Facebook.

Единадесет възрастни и седем деца са били евакуирани в местното читалище.

Tragic fire in Slovakia A blaze in Velky Saris destroyed 8 makeshift homes. 5 dead, including 4 children. Around 30 people left homeless. Local community mobilizes aid. #Slovakia #fire pic.twitter.com/iv00KlydGK