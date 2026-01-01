Английски съд призна 23-годишен афганистанец за виновен за изнасилване на 12-годишно момиче - случай, който предизвика местни протести и политически скандал, тъй като първоначално полицията не разкри, че обвиняемият има статут на кандидат за убежище, предаде Ройтерс.

Ахмад Мулахил беше признат за виновен от Кралския съд в Уоруик по две обвинения в изнасилване на дете под 13 години в Нънитън, Централна Англия, през юли миналата година.

Преди това той се беше признал за виновен по още едно обвинение в изнасилване и беше признат за виновен в отвличане на дете, две обвинения в сексуално посегателство и създаване на неприлични изображения на дете.

Съучастникът му Мохамад Кабир, на 24 години, беше обявен за невинен по обвинението в опит за отвличане на дете, извършване на престъпление с намерение да се извърши сексуално посегателство и умишлено душене във връзка с по-ранна среща с жертвата същия ден.

Антиимиграционните активисти се аргументират и с други наказателни дела, свързани с кандидати за убежище, предимно млади мъже и особено тези, настанени в хотели, за да твърдят, че те са опасност за местните жители.

Подкрепящите мигрантите организации обаче заявяват, че крайнодесните групи и политици опортюнисти умишлено се опитват да експлоатират темата и да разпалват напрежение за свои собствени цели.

Прокурорът Даниъл Оскрофт заяви пред съдебните заседатели в началото на процеса срещу Мулахил миналия месец, че обвиняемият е завел жертвата си на "уединено място, където я е изнасилил, сексуално се гаврил с нея и е направил неприлични снимки на жертвата си".

Присъдата на Мулахил ще бъде съобщена на по-късна дата, посочва Ройтерс.