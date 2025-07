Бойците на Кюрдската работническа партия (ПКК) започнаха церемониално предаване на оръжията си край северния иракски град Сюлеймания, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Това е символична, но важна стъпка в продължаващия над четири десетилетия конфликт между Турция и кюрдите.

ПКК приветства днес "историческата и демократична операция" по време на церемония за унищожаване на оръжията на трийсетина от нейните бойци.

"Надяваме се, че тази стъпка ще донесе мир и свобода. Нашият народ има повече от всякога нужда от мирен, свободен, равностоен и демократичен живот", заяви пред около 300 души един от командирите на ПКК, четейки комюнике.

Historic day: 30 #PKK fighters laid down arms in Jasana Cave, Dukan, near #Sulaymaniyah—following #Öcalan’s call to end armed struggle and embrace political means.



