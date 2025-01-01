Повдигнаха обвинение на 26-годишния мъж за насилието над куче в Перник, съобщиха от полицията.

Припомняме, че сигналът за раненото животно е подаден на 11 август от 38-годишна жена.

Намериха куче с прободна рана на врата, обвиняват 26-годишно момче

На ул. „Симеоновград“ съсед е намерил куче, обитаващо района с рана на врата.

Животното е извън опасност за живота, но му предстои операция. По данни на живущите в района - извършител на деянието е младият мъж.

Събрани са данни, че е проявил изключителна жестокост спрямо животното. Мъжът е криминално проявен и е познат на органите на реда с различни престъпления.

Той е задържан за 72 часа. Привлечен е като обвиняем и ще му се иска постоянен арест.