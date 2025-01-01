Белият дом публикува план от 20 точки за уреждане на проблема в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на Доналд Тръмп. Той не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав, според документа, публикуван от Белия дом.

„Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план. „Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, се казва в документа.

Американските предложения за уреждане на проблема в ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там.

„Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа. „Съединените щати ще работят с арабски и (други) международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се казва още в плана. Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма“.

Планът бе публикуван на срещата на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху, това е планът, който американският президент бе разпространил сред арабските лидери миналата седмица по време на срещата им в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Но нямаше непосредствени признаци, че Нетаняху се е съгласил с него.