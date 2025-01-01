Кърваво убийство в Пещера. Мъж намушка жена и открадна телефон и пари от къщата ѝ, съобщиха от полицията. Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем 48-годишен мъж за тежкото престъпление.

На 27 септември около обяд в РУ-Пещера бил получен сигнал от местния филиал за спешна помощ за открито безжизнено тяло на жена в къща, намираща се в пещерския квартал „Пирин“.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила след нанасяне на удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето. Незабавно към мястото са насочени екипи от криминалисти и полицейски инспектори от РУ-Пещера, както и служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик.

Установено било, че се касае за убийство на 62-годишна жена от Пещера. Тялото било транспортирано за аутопсия в отделение по Съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.

Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано, същия ден, П.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът й да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време обвиняемият, който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт. По време на разправията той взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и й нанесъл прободно-порезни рани по тялото.



В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец, който е стар познайник на органите на реда, има регистрирани криминални прояви. Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата, преди да бъде прободена и умъртвена.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пазарджик да внесе искане в съда за постоянен арест спрямо него.