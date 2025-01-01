Голямо прекъсване на интернет връзките засегна Афганистан, няколко седмици след като режимът на талибаните започна да прекъсва оптичните връзки в някои афганистански провинции, предаде Франс Прес.

"Телекомуникациите са прекъснати на територията на цялата страна", обяви Netblocks организация, отговаряща за киберсигурността и интернет управлението.

"Можем да потвърдим, че телекомуникациите в момента са в неизправност, което намалява националната свързаност до 30% от обичайното ѝ ниво", уточни Netblocks.