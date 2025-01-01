От 1 октомври гражданите ще могат да запазват безплатен час за преглед в гръцките държавни болници чрез телефонна линия 1566, приложението MyHealth и уебсайта finddoctors.gov.gr, обявиха от Министерството на здравеопазването.

Записването ще се извършва в края на всеки месец, като продължителността на всеки преглед е определена на минимум 10 минути, пише NOVA.

Горещата линия 1566 беше пусната в средата на м. юли.

Проектът се изпълнява на три фази и се очаква да бъде завършен до юни следващата година. Първата фаза включваше информация за дежурни услуги и аптеки, както и възможност за записване на час при лекари, а сега е ред на възможността за записване на час за преглед в държавните болници.

В крайна фаза на проекта на горещата телефонна линия гражданите ще могат да си запазят час във всички структури на здравна помощ, при лекари, сключили договор със здравната каса, при лични лекари, както и в държавни структури за психично здраве.