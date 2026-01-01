Семейства на загинали в протестите в Иран съобщиха за Би Би Си, че властите искат от тях големи суми, за да върнат телата им за погребение, предава БНР .

Персийската служба на медийната корпорация съобщи, че е научила от много източници, че телата се съхраняват в морги и болници и че силите за сигурност няма да ги освободят, освен ако близките им не дадат пари.

Най-малко 2 435 души са били убити по време на повече от две седмици протести в цялата страна.

Едно семейство в северния град Рещ заяви пред Би Би Си, че силите за сигурност са поискали 700 милиона томана, местното название на иранския риал, или 5000 долара, за да освободят тялото на техния близък. То е било съхранявано в моргата на болница "Пурсина", заедно с най-малко 70 други загинали протестиращи.

Междувременно в Техеран семейството на кюрдски сезонен строителен работник отишло да вземе тялото му, но им било казано, че трябва да платят 1 милиард томана (7000 долара), за да го получат. Близките посочват, че не могат да си позволят таксата и са били принудени да напуснат.

Строителен работник в Иран обикновено печели по-малко от 100 долара на месец.

В някои случаи болничният персонал се е обаждал на роднините на загиналите, за да ги предупреди предварително да дойдат преди силите за сигурност да могат да ги изнудват за пари.