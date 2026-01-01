Автобус от градския транспорт в гръцкия град Солун се е запалил в движение около 06:00 часа (местно и българско време) тази сутрин, съобщи кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

По време на инцидента в превозното средство са се намирали трима пътници и водачът. Всички те са се евакуирали навреме и не са пострадали, уточнява ЕРТ.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от in.gr (@in.gr_official)



Решаваща е била намесата на водач на лек автомобил, който е предупредил шофьора на автобуса, че в задната част на превозното средство е възникнал пожар, отбелязва медията.

На място веднага са пристигнали противопожарни екипи.

Причините за инцидента се разследват.