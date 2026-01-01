Полицията в Рио де Жанейро е арестувала осем души за брутален побой над капибара - най-големият гризач в света.

Светлокафявата капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) често се среща из бразилския град, особено в близост до потоци и лагуни, отбелязва The Guardian.

При инцидент, заснет от охранителни камери преди разсъмване в събота, група нападатели е пребила капибарата с пръти и железни лостове в квартал „Илхa до Говернадор“.

„Това е брутално престъпление, което шокира обществото. Това е акт на крайна жестокост към същество, което не представлява абсолютно никаква заплаха“, заяви Фелипе Санторо, полицейският комисар, ръководещ разследването.

Нападателите, сред които и двама непълнолетни, са били идентифицирани чрез записи от видеонаблюдение и арестувани в събота.

Капибарата, мъжки екземпляр с тегло 65 кг, е била откарана в Центъра за грижа за диви животни (CRAS) към частния университет „Естасио“ в югозападната част на Рио.

„От 22 години лекуваме диви животни от Рио и никога досега не съм приемал капибара, подложена на толкова жестока агресия“, заяви пред AFP Джеферсън Пиреш, ветеринарен лекар и ръководител на CRAS.

Той каза, че състоянието на животното се подобрява, но „страда от травма на главата, подуване с вътрешен кръвоизлив около лявото око и множество наранявания по гърба“.