BREAKING: Police in California say six people have died and at least nine others injured in a shooting in downtown Sacramento.https://t.co/iOm40vn1kt



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/j7PGp0VAom — Sky News (@SkyNews) April 3, 2022

Police and emergency personnel in the U.S. state of California are at the scene of a mass-casualty incident in downtown Sacramento following reports of shots being fired. A number of people are reported to have been killed and injured. pic.twitter.com/q8w1UgdDRL — Phani Kumar (@phanijournalist) April 3, 2022

Things seem to be getting back to normal in the U.S. https://t.co/VPVmcj3UF7 — dharmaboy71 (@dharmaboy71) April 3, 2022

По данни на полицията,рано в неделя, съобщи АФП.„Служителите са открили поне 15 пострадали при стрелбата, 6 от тях са починали“, заяви полицията на Сакраменто в изявление в „Туитър“.По-рано те призоваха, "тъй като там полицейското присъствие остава голямо и се провеждат активни действия на местопроизшествието".