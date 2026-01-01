Съдия от Апелативния съд в Скопие е заподозрян в „незаконно придобиване и укриване на имущество“ в рамките на разследване, водено от Основната прокуратура за организирана престъпност и корупция.

Магистратът е родом от град Неготино, където на 18 януари властите са извършили обиск и са открили пари, укрити в стена.

„В къщата на родителите на вече заподозрения съдия, в пространство в стената, бяха открити 350 000 евро, за които се предполага, че са незаконно придобити и укрити“, съобщи късно вечерта на 18 януари прокуратурата за организирана престъпност и корупция.

Оттам допълниха, че „обиските и другите следствени действия продължават“, съобщи РСЕ.

Същата информация беше потвърдена и от Министерството на вътрешните работи, като в разследването участват служители от отдела за борба с организираната престъпност.

„Това е едно от най-мащабните разследвания досега по съмнения за корупция на високо равнище в нашата страна, подкрепено с данни и доклади на Агенцията за национална сигурност“, посочиха от вътрешното министерство.

Повечето македонски медии съобщиха, че заподозреният съдия е Джоко Ристов, което властите не са опровергали. Според биографията му той е избран за съдия в Апелативния съд в Скопие през февруари 2020 г. и работи по дела от наказателното отделение.

Към момента няма информация Ристов да е задържан в рамките на операцията. Прокуратурата за организирана престъпност и корупция заяви, че производството продължава и че държавният прокурор „в следващите дни ще прецени мерките за осигуряване присъствието на заподозрения“.

Ако бъде поискана най-тежката мярка – задържане под стража, тя ще трябва да бъде одобрена от Съдебния съвет, тъй като съдията се ползва с имунитет.

Акцията представлява разширяване на разследване, започнало на 14 декември, по което адвокат е заподозрян, че е „получил възнаграждение за незаконно влияние“, обясниха от прокуратурата.

По данни на прокуратурата за организирана престъпност и корупция адвокатът е получил 50 000 евро от заподозрения, за да посредничи и „да използва реалното си влияние и да се намеси при съдия от Апелативния съд в Скопие“.

„Първоначално заподозреният адвокат е поискал 100 000 евро, за да повлияе за отмяна на мярката задържане под стража, наложена на лице, недостъпно за органите на реда, срещу което Основната прокуратура за организирана престъпност и корупция води друго производство за престъпления срещу публичните финанси, платежния оборот и икономиката. На 6.10.2025 г. той е получил част от исканата сума – 30 000 евро, предадени му от сестрата на издирваното лице“, съобщи прокуратурата, описвайки начина, по който адвокатът е взел парите.

На 13 декември, според доказателствата на прокуратурата, адвокатът е поискал и получил директно още 20 000 евро като част от подкупа, който е трябвало да предаде на съдията.

Той е бил арестуван веднага след получаването на сумата.

Поради риск от укриване, извършване на нови престъпления и влияние върху разследването, прокуратурата е поискала 30-дневен арест за адвоката, което съдът е одобрил. В македонското общество е известно, че заподозреният адвокат е Фехми Стафа – бивш държавен правозащитник, длъжност, която е заемал от август 2018 г. до август 2022 г.

Държавният правозащитник е институция, отговаряща за правната защита на държавата и нейните имуществени интереси. Стафа е подал неотменима оставка по „лични причини“ в същия ден, в който тогавашното правителство е решило да го освободи.

По време на мандата му името на Стафа най-често се споменаваше във връзка със съдебния казус „Тръст“ и начина, по който Държавното правозащитничество е действало по въпроса за конфискация на имущество.

Става дума за активи на компанията „Трансмет“ на бизнесмена Сеад Кочан, осъден по делото „Тръст“, образувано от бившата Специална прокуратура и свързано с незаконно получаване на търгове за добив на въглища в РЕК „Битоля“.

Държавното правозащитничество, Управлението на финансовата полиция и прокуратурата взаимно се обвиняваха кой носи вина, че имуществото на „Трансмет“ не е могло да бъде отнето.

След напускането на Държавното правозащитничество Стафа става адвокат, а през юли 2025 г. подава кандидатура за конкурса за избор на нов народен правозащитник на Северна Македония.