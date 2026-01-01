Гласувах за една по-добре устроена България, за един трезвомислещ и осъзнаващ своите задължения парламент, за съхранение на нашата идентичност и национални интереси, за просперитета и бъдещето на България.

Това каза Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, цитиран от пресцентъра на Старозагорската митрополия.

Старозагорският митрополит Киприан упражни правото си на глас в избирателна секция 80 в Средно училище "Максим Горки" в Стара Загора. Архиереят бе придружен от секретаря на Старозагорска митрополия Кристиан Иванов, съобщават още от Старозагорската митрополия.