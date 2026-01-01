Почина мъжът до певицата Нора Караиванова – Пламен Зарков.

Тъжната вест съобщи самата тя в своите профили в социалните мрежи с емоционален пост.

„Той беше моята стена, на която можех да се опра когато съм изморена и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин“, споделя изпълнителката.

„Опитах се, опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили! Въпреки всичко аз дълбоко в себе си знам, че ти няма да ни изоставиш просто така, а ще продължиш да ни пазиш горе от небето! Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно! Щеше ми се да си тук сега, за да ти кажа поне още веднъж за последно едно "ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!", пише от покрусената певица.

39-годишната Нора Караиванова стана популярна след участие в музикално конкурсно шоу през 2028 г. От години тя е разделена с бащата на сина си. С Пламен Зарков са заедно от септември 2024 г.