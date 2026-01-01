„Всяка нота в музиката на Кирил Икономов носи неговата неподправена обич към родното и ни вдъхновява да почитаме нашите корени. Той ще живее в сърцата ни като светъл пример за талант, професионализъм и креативност“. Това каза президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на изтъкнатия наш композитор Кирил Икономов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По думите на Йотова маестро Икономов е творец с голямо сърце и неизчерпаема отдаденост към българската музикална култура. „Мелодиите му умело съчетават популярните ритми с фолклорната традиция, даряват радост така, както и самият маестро вдъхновяваше публиката с яркия си дух“, допълни държавният глава.

„Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...“, написа съпругата на Икономов Мая Нешкова във Фейсбук. Кирил Икономов има над четири хиляди концерта в България и чужбина. Албумите му, сред които има и двойни, и тройни издания, излизат на пазара в големи тиражи. Носител е на гран при в Улан Батор за най-добър гост диригент (1987), гран при „Филиграни“ за песен (2006), както и гран при за цялостно творчество в Северна Македония. Отличаван е и с руските ордени „Достойнство“ и „65 години от победата над Германия във Великата отечествена война“.