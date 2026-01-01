В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ пред Мариян Станков – Мон Дьо, Вениамин говори открито за вътрешните си борби и стремежа към автентичност. „Опитвам се винаги да бъда истински с хората и да не позволявам този нечист свят да ми влияе“, казва той.

„Като малък много се срамувах от името си. Защото беше различно.“

Днес Вениамин говори за името си с благодарност и усещане за смисъл. Споделя, че вярва, че то носи сила и присъствието на Бог в живота му.

Детството, в което липсваха дори картофи

Историята му започва в Крайморие – малък квартал на Бургас, където животът невинаги е бил лек.

„Имало е моменти, в които нямахме какво да сложим на масата“, разказва той. Един от най-силните му спомени е свързан с непозната жена, която чува как като дете моли баща си за пържени картофи и му подарява един картоф. За него това се превръща в истински щастлив момент.

Още на 6-годишна възраст започва да продава дребни вещи на автобусна спирка, за да може сам да си купи храна.

Трудностите оставят дълбока следа – страхът да не остане без средства и до днес е сред най-големите му притеснения.

Загуби, които променят всичко

В тийнейджърските си години преживява тежки семейни трагедии – убийството на своя вуйчо, последвано от смъртта на баба и дядо.

„Трябваше да бъда опората в семейството. Бях на 13 години“, разказва той.

В този период поема отговорности, които са твърде тежки за възрастта му – грижи се за брат си и подкрепя майка си в един от най-трудните моменти за семейството.

Натрупаното напрежение обаче се проявява по-късно под формата на паник атаки, които продължават месеци наред.

Музиката като спасение

Музиката се превръща в начин да изрази себе си и да преодолее трудностите.

Новият му албум е личен разказ за търсенето на идентичност и смисъл.

„Това е моето търсене – да открия кой съм и какво искам да кажа на хората“, казва той.

Сред най-личните песни е „Феникс“, в която оставя старото си „аз“ зад гърба си и се стреми към ново начало.

Без маска

Вениамин вярва, че в съвременния свят хората често се страхуват да бъдат уязвими.

Той обаче избира да бъде открит – както в музиката си, така и пред публиката.

Стремежът му е да бъде истински, дори когато това означава да покаже слабостите си.

Пълната версия на интервюто с Вениамин може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.