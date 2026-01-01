Хората, които са или са били женени, имат по-нисък риск от развитие на рак, показва ново изследване на учени от Университета в Маями, публикувано в списанието Cancer Research Communications. Данните сочат, че семейното положение може да бъде важен и често подценяван социален фактор, влияещ върху риска от онкологични заболявания.

Проучването установява, че хората, които никога не са били женени, развиват рак значително по-често. При мъжете рискът е с 68% по-висок, а при жените достига 85%. Връзката е по-изразена при хора над 55 години, което предполага, че ефектите от семейното положение се натрупват с времето. „Тези резултати показват, че социални фактори като семейното положение могат да бъдат важен показател за риска от рак на ниво население“, коментира съавторът на изследването Пауло Пинейро.

Изследователите подчертават, че резултатите не означават, че бракът е средство за предпазване от рак. По-скоро те показват, че хората без партньор трябва да обръщат повече внимание на рисковите фактори, редовните прегледи и цялостната грижа за здравето. Според учените семейното положение често се разглежда само като демографска характеристика, но всъщност може да отразява по-дълбоки социални и поведенчески фактори.

Анализът обхваща над 100 милиона души в САЩ и повече от 4 милиона случая на рак за периода 2015–2022 г. Установено е, че рискът е по-висок при неженените за редица видове рак, като разликите са особено отчетливи при някои заболявания. Например при мъжете честотата на рак на ануса е почти пет пъти по-висока, а при жените ракът на маточната шийка е близо три пъти по-чест. При двата пола раковете на хранопровода, черния дроб и белия дроб се срещат приблизително два пъти по-често сред неженените.

Учените посочват, че бракът отдавна се свързва с по-добро здраве и по-дълга продължителност на живота. Това може да се обясни с по-силната социална подкрепа, по-здравословните навици, по-редовните медицински прегледи и по-добрата икономическа стабилност. При някои заболявания, свързани с вирусни инфекции като HPV, разликите може да се дължат и на различия в излагането на риска.

Освен това предишни изследвания показват, че женените пациенти често се диагностицират по-рано и имат по-висока преживяемост, което се свързва с подкрепата на партньора при търсене на медицинска помощ и лечение.

В крайна сметка изследването подчертава, че семейното положение не е пряка причина за рак, а по-скоро индикатор за комплекс от социални, поведенчески и здравни фактори, които могат да влияят върху риска от заболяване.