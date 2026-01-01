Доскоро изглеждаше, че панталоните тип аладин (или просто шалвари) са останали завинаги в минали епохи. Но през сезон 2025-2026 те се завърнаха на подиумите в Лондон и Ню Йорк в колекциите на водещи световни марки - от Dries Van Noten и Isabel Marant до Jacquemus и Etro - и сега изглежда, че са тук, за да останат.

Панталоните аладин преживяват втори скок на популярност през 60-те години на миналия век, заедно с бохемския и свободолюбивия стил. Те са особено обичани от хипитата и бохемите, а няколко десетилетия по-късно и от феновете на стрийт стила, рапа и хип-хопа. През 90-те години на миналия век модните икони предпочитат оригиналния силует на шалварите - с изключително ниските им отвори за ръкави и талия. Днес дизайнерите наблягат не само на комфорта, но и на визуалната привлекателност, предлагайки дантелени панталони, както и асиметрични, дънкови, драпирани и такива с обемни джобове.

Как да носите панталони аладин

Шалварестите панталони са обемна дреха, която поставя акцент върху долната половина на силуета, твърдят стилисти. Следователно, горната част трябва да бъде противовес: тя трябва да е вталена, за предпочитане къса. Най-голямата грешка е носенето на голям пуловер или суичър с качулка: те превръщат визията в безформен облак. Най-добрият избор са къси тениски, семпли топове, къси якета и потници. Те ще помогнат за балансиране на обема и ще избегнат претоварване на визията. Ако искате да носите блуза или риза, пъхнете спретнато или пък я завържете на възел на ханша, за да подчертаете талията. Широките ризи с копчета е най-добре да се пъхнат в колан, за да се подчертае талията.

Небрежна визия

Най-простата и най-ефектна комбинация е панталон с копчета, основен топ (като бяла тениска, къс топ или боди) и маратонки. Този тоалет е подходящ за всяка небрежна ситуация - независимо дали отивате на разходка или на кафене.

По време на по-хладно време са подходящи и къси вталени якета, дънкови якета и бомбър якета. Можете да оставите якето разкопчано - това визуално ще удължи фигурата.

Обувките е най-добре да се избират с тънка или средна подметка, за да се избегне претоварване на долната част. Обемните маратонки с масивна платформа скъсяват силуета, особено ако сте дребни.

Дълъг плетен кардиган или жилетка върху топ ще добави обем и ще създаде усещане за ненатрапчива небрежност. Изберете естествени материали като лен, памук и кожа. Плетени чанти, чанти с ресни, гривни с камъни и сламени или филцови шапки са перфектни аксесоари.

Панталоните шарам са идеални за бохо стил. Можете да експериментирате, но е важно да се придържате към една цветова схема – земна, теракота, охра или пастелна – в противен случай визията рискува да стане твърде цветна.

Вечерна визия

Панталоните аладин са идеални за среща или изложба. Ключът е да изберете внимателно останалата част от гардероба си. За да създадете хармонична визия, опитайте яке или блейзър с мека кройка, което ще добави нотка романтика и официалност едновременно. Възможно е и вталено сако, но в този случай е по-добре да изберете панталони, изработени от по-дебела материя. Пастелните и тъмни тонове са подходящи за вечерна визия с обувки аладин. Ако търсите по-спокоен и стилен тоалет, носете копринени или сатенени обувки аладин, съчетани с корсетен топ или бюстие. Допълнете с акцентни обеци, чанта и шал, съветват още моделиерите.

Най-важният елемент от вечерната визия са токчетата (в идеалния случай сандали или обувки на висок ток). Те визуално удължават крака, компенсирайки широкия силует и добавят елегантност към визията.

Обувки за шалварите

Сандалите и „балерините“ подчертават лекотата и ефирността на визията. Обувките със свободна пета и сабото със среден ток удължават крака и се съчетават добре с градски визии. Обувките на висок ток са подходящи за официални поводи. Колкото по-висок е панталонът и колкото по-тънък е токът, толкова по-впечатляващ е външният вид.

Грубите ботуши добавят тежест и характер към визията, особено когато са съчетани с ленени или овърсайз панталони в естествени тонове.

Аксесоари с аладин

Тънък кожен колан или широк колан на талията създава перфектен контраст с къс топ и обемна долна част, подчертавайки силуета. Коланът също така закрепва прилягането, предотвратявайки свличането на панталона.

Бижута

Най-привлекателният вариант е еднократно впечатляващо бижу (масивни обеци, впечатляващо колие или многопластови гривни). Ориенталските мотиви са добре дошли: помислете за бижута със златно покритие или естествени камъни.

Чанти

Изберете според повода: плетени чанти тип „тоут“ и чанти тип „кофа“ за плажа, компактни чанти през рамо за града и малки клъчове или минималистични класически чанти с верижка за вечерта.

Панталоните в стил аладин имат източни корени, но това не е причина да се обличате от глава до пети в етнически дрехи, препоръчват познавачите.