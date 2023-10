Вижте пълна информация за пакетите EON LIGHT, EON FULL и EON PREMIUM тук.

Когато говорим за модели, вероятно в съзнанието ви веднага изникват имената на легенди като Синди Кроуфорд, Наоми Кембъл, Хайди Клум. През 90-те те блестяха на модните подиуми и животът им изглеждаше перфектен. Днес знаем, че пътят на тези популярни жени, както и на хилядите момичета, чиито имена не знаем, не е лесен. А за някои от тях се оказва пагубен, пишат от Edna.bg филма „Моделът", който се оказа мрачен, но и реалистичен разказ за успеха в модната индустрия. Главната героиня Ема е 16-годишно момиче от Дания, което пристига в Париж с една голяма мечта.Много скоро обаче Ема ще разбере, че правилата в този бизнес могат да бъдат много жестоки. Тя трябва бързо да реши дали ще бъде плячка или хищник в този свят, чийто мрак заплашва да я погълне.За да създаде филма, режисьорът Мадс Маттисен заминава за Париж и придружава истински модел на прослушвания и фотосесии. А датчанката Мария Палм, която изпълнява главната роля, наистина е успешен международен модел. Тя се е снимала в рекламни кампании на някои големи модни и козметични брандове, както и за списания като Vogue, ELLE и Harper's Bazaar.В крайна сметка „Моделът" показва една доста мрачна страна на работата в модната индустрия и за мнозина може да се окаже труден за преглъщане. Но при всички случаи е неустоимо интригуващ и откровен, което е присъщо на европейското кино.Джесика Шифър, бивш модел и редактор в Who What Wear, твърди, че доходите на повечето модели са оскъдни. Според нея единствено супермоделите печелят наистина добре – останалите се превръщат в длъжници на агенцията си, която покрива таксите за тестови снимки, дрехи за кастинги, квартири и джобни, и след това ги приспада от заработените хонорари. CNNMoney съобщава, че заплатите често не са достатъчни и много амбициозни и работещи модели се съгласяват на недопустимо заплащане и в крайна сметка се оказват длъжници на своите агенции.Невинаги, но често, моделите са приемани просто като предмети - живи манекени - които фотографите и дизайнерите на дрехи използват, за да продават продуктите си. Те знаят, че сексът продава, затова и често изобразяват моделите като сексуални обекти. Още по-обезпокоителното е, че 60% от тези модели са на възраст под 18 години, като средната възраст на един прохождащ модел е 16 години.Напрежението от фотосесиите, на които хора от екипа крутикуват, обсъждат и преценяват моделите, сякаш не са човешки същества, а предмети, е огромно. В тези моменти една тийнейджърка може да се почувства много неловко, но, ако иска да бъде приемана насериозно, трябва да се държи професионално. Моделите трябва да имат здрава психика, за да не позволят неодобрението, с което се сбъскват, да срине самочувствието им. В противен случай има опасност да вземат някои грешни решения, които могат да доведат до хранителни разстройства, злоуботреба с наркотици и други проблеми.Въпреки че може да изглежда, че моделите водят бляскав и вълнуващ живот, това невинаги е така. Рейчъл Уудс, модел и автор на The Model's Guide, казва пред Marie Claire, че моделите трябва да имат много търпение. Те прекарват най-много време не в партита и екскурзии, а в чакане - „независимо дали чакате да си оправите косата или грима, чакате фотографът да се подготви, да ви върнат снимките, да започнат ревютата или да ви видят на кастинги."През 2017 г. кино индустрията беше разтърсена от обвиненията в сексуално насилие срещу филмовия продуцент Харви Уейнстийн, което доведе до движението #MeToo. Впоследствие бивши модели също проговориха за сексуални посегателства, на които са ставали жертва. Повече от 15 жени отправиха обвинения за инциденти от 80-те години на Жералд Мари – бившия съпруг на супермодела Линда Еванджелиста. Тогава той ръководи агенцията Elite Model Management в Париж и далеч не е единственият мъж на висок пост, за когото се смята, че се е възползвал от позицията си.