По време и след великденските празници много домакини се чудят какво да направят с боядисаните яйца. Освен за традиционното ядене, те могат да се превърнат в бързи и вкусни разядки, салати и закуски.

Ето няколко идеи:

1. Великденска яйчена салата

Нарежете сварените яйца на кубчета и ги смесете с майонеза, кисело мляко или заквасена сметана. Добавете пресен копър, магданоз или червен лук за аромат. Тази салата е идеална за намазване върху филийки или багети.

istock

2. Пълнени яйца

Разрежете яйцата наполовина и извадете жълтъка. Смесете го с крема сирене, горчица или авокадо и подправки. Напълнете белтъците с получената смес за ефектна и вкусна закуска.

3. Разядка с яйце и зеленчуци

Натрошете яйцата и ги добавете към кремообразна разядка с печен патладжан, печени чушки или тиквички. Получава се бързо и вкусно мезе за празничната трапеза.

4. Яйчени канапета

Нарежете яйцата на кръгчета и ги комбинирайте с колбас, сирене, маслини или краставици върху малки хапки - лесни и впечатляващи за гости.

istock

5. Пикантни яйчени рулца

Смесете нарязаните яйца с подправки, майонеза и риган, навийте сместа в тънки кори или лаваш и нарежете на рулца. Идеални за закуска или аперитив.

С тези лесни идеи боядисаните яйца могат да се превърнат в вкусни и забавни ястия, които ще допълнят празничната трапеза и ще зарадват цялото семейство.