По време и след великденските празници много домакини се чудят какво да направят с боядисаните яйца. Освен за традиционното ядене, те могат да се превърнат в бързи и вкусни разядки, салати и закуски.
Ето няколко идеи:
1. Великденска яйчена салата
Нарежете сварените яйца на кубчета и ги смесете с майонеза, кисело мляко или заквасена сметана. Добавете пресен копър, магданоз или червен лук за аромат. Тази салата е идеална за намазване върху филийки или багети.
2. Пълнени яйца
Разрежете яйцата наполовина и извадете жълтъка. Смесете го с крема сирене, горчица или авокадо и подправки. Напълнете белтъците с получената смес за ефектна и вкусна закуска.
3. Разядка с яйце и зеленчуци
Натрошете яйцата и ги добавете към кремообразна разядка с печен патладжан, печени чушки или тиквички. Получава се бързо и вкусно мезе за празничната трапеза.
4. Яйчени канапета
Нарежете яйцата на кръгчета и ги комбинирайте с колбас, сирене, маслини или краставици върху малки хапки - лесни и впечатляващи за гости.
5. Пикантни яйчени рулца
Смесете нарязаните яйца с подправки, майонеза и риган, навийте сместа в тънки кори или лаваш и нарежете на рулца. Идеални за закуска или аперитив.
С тези лесни идеи боядисаните яйца могат да се превърнат в вкусни и забавни ястия, които ще допълнят празничната трапеза и ще зарадват цялото семейство.