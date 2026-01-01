Учени от Университета „Кейо" в Япония са установили, че четири щама чревни бактерии са способни да „препрограмират" мастната тъкан и да я превърнат в „бежова" мазнина, която активно изгаря енергия, пише сп. „Нейчър".

Мастната тъкан обикновено се възприема като енергиен запас, но част от мазнината може да изпълнява обратната функция - да изгаря калории. Тази форма е известна като „бежова" мазнина.

Авторите на настоящото изследване са открили, че чревната микрофлора може да задейства процеса на превръщане на обикновените мастни клетки в този енергийно активен тип.

Експерименти с мишки са показали, че диета с много ниско съдържание на протеини задейства този процес само при наличието на определени бактерии в червата. При животни без тази микробиота не е бил наблюдаван подобен ефект.

Изследователите са установили, че бактериите реагират на дефицита на протеини и превръщат тази информация в химически сигнали, които се разпространяват в цялото тяло.

Нов подход в борбата със затлъстяването и диабета

Един от тези сигнали променя състава на жлъчните киселини - молекули, участващи в храносмилането и метаболизма, което стимулира превръщането на незрелите бели мастни клетки в „бежови".

Друг сигнал е свързан с производството на хормона FGF21 в черния дроб. Този хормон регулира използването на енергията при метаболитен стрес и усилва способността на клетките да изгарят калории.

Ключова роля в този процес играе малка група от четири бактериални щама. Когато учените са трансплантирали микробите на мишки, животните са започнали по-активно да образуват „бежова" мастна тъкан. Отстраняването дори на един от тези щамове е отслабило ефекта.

При мишките измененията са били налице след две седмици: те са натрупвали по-малко мазнини и са контролирали по-добре нивото на глюкоза в кръвта.

Според изследователите резултатите показват, че мастната тъкан е значително по-гъвкава, отколкото се е смятало досега, както и че чревните микроби могат да играят ключова роля в регулирането на енергийния обмен. В бъдеще това може да открие пътя към нови подходи за лечение на затлъстяване и метаболитни нарушения.