Шумът от пътния трафик засяга дивата природа в обширни неурбанизирани райони, достигайки много по-далеч, отколкото се смяташе досега, показва проучване на израелския университет „Бен Гурион“, цитирано от Синхуа.

Изследването установи, че шумовото замърсяване прониква дълбоко в природата, включително в защитените зони, и че гъстата растителност понякога може да пренася шума по-далеч, отколкото откритите пространства, в зависимост от трафика.

Шумът от пътищата е широко разпространен замърсител, който нарушава живота на животните по много начини, от комуникацията до размножаването. Въпреки че неговите ефекти отдавна са изследвани, измерването на разстоянието, на което се разпространява шумът, и мащаба на неговото въздействие е било трудна задача.

За да се справят с това, изследователите комбинират данни от множество проучвания, за да илюстрират как звукът се разпространява през различни терени. Фокусирайки се върху поведението на птиците при размножаване като ключов индикатор, те анализират трафика и типовете местообитания, за да създадат мащабна карта, показваща въздействието на шума върху дивата природа.

Изследователите коментират, че техните открития подчертават необходимостта да се включи поведението на животните в екологичното планиране, за да се подобри опазването на природата и да се намали въздействието на шума от човешките дейности върху дивата природа.