Британският рокаджия Род Стюарт, който покори света с хитовете си Sailing и Da ya think I'm sexy, навършва 80 години, продължавайки да вълнува феновете с характерния си дрезгав глас и рошава руса прическа, предаде АФП.

Изпълнителят, който е на върха на славата си през 70-те и 80-те години на миналия век, ще свири в края на юни на летния фестивал "Гластънбъри" в Югозападна Англия, на който е бил хедлайнер през 2002 г.

Преди това рокаджията ще изнесе концерт в "Сизърс Палас" в Лас Вегас.

През ноември Род Стюарт обяви намерението си да преустанови "големите световни турнета" в края на 2025 г., след като приключат концертите му в Европа и Северна Америка. Той обаче увери последователите си в Инстаграм, че няма никакво желание да се пенсионира.

"Обичам това, което правя, и правя това, което обичам. В добра форма съм, косата ми си е на мястото и мога да пробягам 100 метра за 18 секунди", написа в социалната мрежа Род Стюарт, който е един от най-продаваните изпълнители в света.

Миналата година певецът издаде албума Swing Fever съвместно с пианиста Джулс Холанд.



Род Стюарт, който е в светлината на прожекторите вече повече от половин век, винаги е вярвал в своята щастлива звезда.

Появата му на бял свят на 10 януари 1945 г. в Северен Лондон е съпроводена от експлозията на германска ракета V2. "Винаги съм си мислел, че съм голям късметлия, защото тази бомба падна съвсем близо до дома ни", разказва той.

Род Стюарт споделя още, че е имал щастливо детство в скромно семейство, което е обичало футбола, и навремето дори е мислил за кариера в този спорт.

Любовта му към музиката датира още от 1959 г., когато баща му му подарява китара. На 15 години той се присъединява към група за скифъл - много популярна музика във Великобритания. Година по-късно 16-годишният Род чува звука, който променя живота му. "Ходех навсякъде с радио, залепено за ухото ми. Един ден чух Сам Кук да пее Chain Gang и се пристрастих", разказва той.



Първите изяви на Род Стюарт като музикант са с фолк певеца Уиз Джоунс. Двамата обикалят Европа, спят под мостовете в Париж и пеят за бакшиши, докато не са изгонени от Испания за скитничество.



Кариерата на Стюарт стартира през 1967 г., когато се присъединява към групата, основана от Джеф Бек. През 1969 г. Род става част от бандата "Фейсис", чийто китарист е Рони Ууд, бъдещият член на "Ролинг Стоунс". По това време той вече е възприел характерната си прическа, която ще се превърне в негова емблема.

През 70-те години на миналия век Род Стюарт започва солова кариера паралелно с изявите си с "Фейсис", които се разпадат през 1975 г.



Стюарт издава албума Every picture tells a story (1971) с песента Maggie May, която става първият му сингъл, оглавил класациите. Четвъртият албум, Never a dull moment (1972), продължава в същия дух.



Следват хитове, сред които кавърът на Sailing, Tonight I'm yours, Baby Jane и Some guys have all the luck.

Един от големите му хитове става парчето Da ya think I'm sexy от 1978 г.



След това настъпва времето на кавърите на американски класики, които вдъхват нов живот на кариерата му.

"Род вероятно има най-уникалния глас в рока. Знаеш, че това е той, щом чуеш гласа му по радиото", казва Ричард Хоутън, автор на книга за групата "Фейсис".

През 2016 г. Род Стюарт е удостоен с рицарско звание от кралица Елизабет Втора.

Стюарт често попада в заглавията с любовните си афери. Рокаджията се е женил три пъти и има осем деца. От 2007 г. негова съпруга е британската манекенка Пени Ланкастър.

Страстите на Род Стюарт извън музиката са макети на влакове и луксозни возила.

Миналата година той се оплака, че дупките по пътищата в Англия му пречат да кара своите автомобили "Ферари". Стюарт дори беше сниман с лопата в ръка в опит да запълни дупки по пътя към дома си.