Рапърът Лил Бейби оглави класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.



Лил Бейби си осигури първенството с албума "It's Only Me", от който в САЩ за периода на отчитане са продадени 216 000 еквивалентни единици.

Рапърът за трети път покорява върха в чарта "Билборд 200". Лил Бейби преди е оглавявал класацията с албумите

"The Voice of the Heroes" (2021), записан съвместно с рапъра Лил Дърк, и с "My Turn" (2020).



"It's Only Me" е шестият пореден албум, с който Лил Бейби намира място в Топ 10 на "Билборд 200".



Втората позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Бед Бъни с албума "Un Verano Sin Ti", от който за периода на отчитане са продадени 72 000 еквивалентни единици.



Рок групата "Ред хот чили пепърс" е на трета позиция с 63 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Return of the Dream Canteen". Това е вторият албум след "Unlimited Love", с който рокаджиите от САЩ покоряват върха в чарта тази година.



"Return of the Dream Canteen" е деветият албум на "Ред хот чили пепърс", намерил място в Топ 10.



Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от кънтри певеца Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album" (45 000 продадени еквивалентни единици) и певеца Уикенд с "The Highlights" (40 000 продадени еквивалентни единици).



В Топ 10 на класацията Билборд 200 попадат още Бионсе с "Renaissance", групата "1975" с "Being Funny in a Foreign Language", певецът Хари Стайлс с "Harry's House", кънтри певецът Бейли Цимерман с дебютния си албум "Leave the Light On" и певецът и автор на песни Зак Брайън с "American Heartbreak".