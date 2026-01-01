На шестия ден от Светлата седмица след Великден православните християни отбелязват Светла събота. По църковния календар се почита св. Йоан Кръстител. Св. Йоан Кръстител, известен и като Св. Йоан Предтеча, е братовчед и предшественик на Иисус Христос.

Според Евангелието именно Йоан предсказва идването на месията (на Христа). Това обяснява и почитта, която му се отдава в Светлата седмица след Великден. Тъй като съботният ден е посветен на мъртвите, хората раздават просфорки и червени яйца в памет на наскоро починали свои близки.

Първата седмица след Великден е наречена Светла седмица, защото възкресението на Иисус Христос донася просветление и надежда за вечен живот на всички човеци.

Седмицата завършва с Томина неделя, по името на св. ап. Тома, който единствен от дванайсетте апостоли на Исус не повярвал на Христовото възкресение.