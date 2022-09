Испанският режисьор Педро Алмодовар изостави филмовия проект за „Учебник за прислужници“ („A Manual for Cleaning Women“), предаде АФП. Това трябваше да бъде първият англоезичен филм в кариерата му.



„Педро Алмодовар“ се оттегля от проекта с Кейт Бланшет“, написа Агустин Алмодовар, брат на режисьора, в Туитър. Двамата са съдружници в продуцентската къща „El Deseo“.



Самият Педро Алмодовар каза пред филмовото интернет издание „Дедлайн“, че решението за отказа му е било изключително болезнено. „От дълго време исках да работя с Кейт Бланшет. За съжаление, не се чувствам способен да реализирам подобен филм.“

Основа на сценария е сборник новели на американската писателка Лусия Бърлин.



Кейт Бланшет, която е на 53 години, е носителка на две награди „Оскар“ и награда от кинофестивала във Венеция.



Педро Алмодовар, 72 г., също е носител на две награди „Оскар“ – за режисурата на филмите „Всичко за майка ми“ и „Говори с нея“. Сега испанецът приключва снимките на късометражен англоезичен филм с Итън Хоук – уестърна „Strange Way of Life“.