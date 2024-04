Google News Showcase

Последната музикална продукция на- The Tortured Poets Department, стана първият албум, който достигна над 1 милиард стрийма за една седмица на платформата „Спотифай“, съобщи сайтът на „Билборд“.Той излезе на 19 април и постави поставис 300 милиона стрийма за един ден в историята на „Спотифай“.В 11-и студиен албум на носителката на „Грами“ е сингълът Fortnight с участието на американския рапър Пост Малоун, който е превърна в най-слушаната песен в „Спотифай“ за един ден. Часове след като продукцията с 16 изпълнения, поп звездата Суифт обяви и разширена версия с допълнителни 15 песни, озаглавена The Anthology.Оттогавасъбира повече отна платформата „Спотифай“, което го прави най-слушаният в историята, отбелязва "Билборд".Това е поредният рекорд за Тейлър Суифт. Друго нейно постижение е в „Епъл мюзик“. За първите 24 часа от излизането си The Tortured Poets Department достигна повече стриймове от всеки друг поп албум в историята на платформата. През първите четири дни на пазара са продадени 800 000 копия на винил. Така Суифт счупи собствения си рекорд за най-много продажби на музикални плочи, надминавайки предишните 693 000 копия на албума 1989 (Taylor‘s Version) през първата му седмица от появата му на пазара.