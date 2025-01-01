Орлин Горанов разказва за любовта в бъдеще време в новата си песен. Музиката, текстът и аранжиментът на песента са дело на Джийсън Брад Люис, който е и режисьор на видеото, информират от екипа на изпълнителя.

Орлин Горанов към публиката: Не изпускайте любовта, тя е всичко в този живот (ВИДЕО)

По думите им песента „Бъдеще време“ е лирична композиция с послание за любовта, която надживява времето и трудностите, и се превръща във филмов сюжет, в който главни герои са двама души и тяхната любов.

Музикалният стил на песента съчетава модерно поп звучене с елегантна оркестрация и фино преплитане на джазови и соул нюанси, допълват от екипа на Горанов.

През лятото започна турнето „Бъдеще време“, остават концертите в Античния театър в Пловдив – на 16 септември, в Летния театър в Русе – на 18 септември, и в зала 1 на НДК – на 1 октомври.