Учени от Университета на Източна Англия и биотехнологичната компания Oxford Biodynamics са разработили нов кръвен тест, който може да открие синдрома на хроничната умора (СХУ) с 96% точност – пробив, който може значително да ускори диагностицирането на това сложно заболяване.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Journal of Translational Medicine.

СХУ е неврологично разстройство, засягащо множество системи в организма и причиняващо симптоми като крайна умора, увеличени лимфни възли, грипоподобни състояния, мускулни спазми и косопад. Досега диагнозата се поставяше основно въз основа на симптоми и изключване на други заболявания.

Новият тест използва 3D геномна технология EpiSwitch®, която анализира как ДНК е „сгъната“ в клетките. При хора със СХУ учените открили уникален модел на тези сгъвки – биологичен „подпис“, който може да бъде засечен чрез малка кръвна проба.

Ранната и точна диагностика ще позволи на лекарите да поставят по-сигурни диагнози и може да съкрати годините на несигурност за пациентите. Освен това тестът открива и над 200 промени в хромозомните структури, свързани с имунни и възпалителни пътища, което може да отвори път за нови целеви терапии.