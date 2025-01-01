Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз.

Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата си с Тръмп

"Ако наистина искаме да постигнем справедлив и траен мир, се нуждаем и от двете страни в тази трагедия. Как може да бъде постигната сделка за нас, без нас?", попита той.

Запитан дали ще настоява да пътува до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп, че "е готов".