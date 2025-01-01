Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака" и водеща в телевизията на Волен Сидеров. Това съобщи колегата й Димитър Байрактаров.

Ташева си е отишла след кратко боледуване, уточнява той. Ташева бе родена на 1 март 1953 година в Горна Оряховица.

„С тъга научих, че от този свят след кратко боледуване днес си е отишла още една патриотична душа - на журналиста, публицист и политик Магдалена Ташева. Магдалена имаше невероятен борбен дух и гражданска непримиримост. Тя бе част от гражданския съвет за провеждане на референдум за спасението на българския лев. Сега ще помага и от небесата на другия свят. Почивай в мир, Магдалена!“, пише Байрактаров.