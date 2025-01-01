Тежка катастрофа на магистрала "Тракия" край Пловдив снощи е отнела живота на 17-годишно момиче, съобщиха NOVA и БНТ.

Около 23:40 ч. снощи на тел. 112 е постъпил сигнал за лек автомобил, който се е блъснал в мантиненала в района на 130 км на магистралата в посока Бургас. На място е изпратен екип на Спешна помощ и Пътна полиция. Лекарският екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед за 24 часа, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.

По случая е образувано досъдебно производство.

Катастрофата става 24 часа, след като две момчета на 17 г. и едно на 18 г. загинаха след удар в дърво край Созопол. Днес близки и роднини погребват две от момчетата. Оказа се, че шофьорът е взел книжка ден по-рано.

Тежката катастрофа от 17 октомври вечерта повдигна въпроса доколко младите водачи имат подготовка да седнат зад волана. Чуха се призиви да се въведе старата идея новите шофьори една година да карат с придружител, както и да се въведе поетапно лицензиране - система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.