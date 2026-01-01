Мобилно приложение, което набира бързо популярност в Китай, трудно оставя място за съмнение колко самотен и мрачен може да изглежда съвременният живот за част от хората.

„Are You Dead?“ („Жив ли си?“) заема първото място сред платените приложения в китайския Apple App Store.“ Срещу 8 юана (около 1,15 долара) потребителите могат да добавят контакт за спешни случаи и всеки ден да се отбелязват като „живи“, натискайки яркозелен кръгъл бутон с анимационно духче в центъра. Ако потребителят не се „отчете“ два поредни дни, на третия ден приложението автоматично изпраща имейл до посочения контакт.

Идеята е елементарна, но насочена към милионите хора в Китай, които живеят сами и търсят усещане за сигурност. Приложението се появи на фона на сериозни демографски предизвикателства – застаряващо население, дългосрочните последици от политиката за едно дете и ускорената урбанизация, която отдалечава хората от семействата им.

Очаква се до 2030 г. в Китай да има до 200 милиона едночленни домакинства, като делът на хората, живеещи сами, да надхвърли 30%, съобщи държавният вестник „Глоубъл Таймс“, позовавайки се на изследвания на компании за недвижими имоти.

В англоезичната версия на приложението, където то носи името Demumu, разработчиците го описват като „лек инструмент за сигурност, създаден за хора, живеещи сами“, който има за цел да направи „самостоятелния живот по-спокоен“. „Независимо дали сте самостоятелно живеещ офис служител, студент далеч от дома или човек, избрал самотен начин на живот, Demumu е вашият спътник за сигурност“, пише още в описанието.

Приложението предизвика бурни реакции в китайските социални мрежи, където мнозина коментират директното му име и мрачната му функция. Някои потребители вече предлагат подобрения, като например възможност за изпращане на текстови съобщения до контактите за спешни случаи вместо имейли. Други настояват за смяна на името.

Заглавието е умишлено иронично и представлява игра на думи с името на популярното китайско приложение за доставка на храна „Are You Hungry?“ („Гладен ли си?“), известно като Ele.me. Китайският превод на „Are You Dead?“ – Si-le-ma – звучи сходно, съобщава Би Би Си.

„Чувстваме се поласкани и сме благодарни за огромното внимание“, заяви малкият екип от трима разработчици от поколението Z, родени след 1995 г., в изявление за „Глоубъл Таймс“. Те добавиха, че планират да обновят приложението с нови функции, включително опции за съобщения и по-добра достъпност за възрастни хора, както и да обмислят промяна на името.

Китай обаче не е изключение. Demumu в момента е на шесто място сред платените приложения в американския Apple App Store – ръст, който може да се дължи отчасти на китайци, живеещи в чужбина. Тенденцията за самотно живеене е глобална. Данни от преброяването на населението в САЩ показват, че през 2020 г. 27,6% от всички домакинства са били едночленни – рязък скок спрямо едва 7,7% през 1940 г.