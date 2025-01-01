Международният редактор на NOVA Яна Николова роди момиченце, съобщава NOVA. Малката носи красивото име Мария Магдалена. Бебето е дълго 51 см и тежи 3 500 гр. Журналистът и мъжът ѝ имат и по-голям син - Даниел.

Семейството благодари на болница "Шейново" и на екипа на д-р Румен Велев за положените грижи. И майката, и бебето се чувстват добре.

Екипът на Dariknews.bg пожелава на Яна Николова и нейното семейство много здраве, любов и безброй щастливи моменти с малката Мария Магдалена! Нека животът ѝ бъде изпълнен с усмивки, топлина и сбъднати мечти!