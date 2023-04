"Металика" - група, премахнала бариерите в хеви метъла и утвърдила се като представител на тежката артилерия в музикалната индустрия, се завръща с нов албум, който излиза днес, и тръгва на турне, предаде Франс прес.



Предишното световно турне на "Металика", което започна през 2016 г., преди да бъде прекъснато през 2020 г. заради коронавирусната пандемия, е реализирало приходи от над 400 милиона долара, според сп. "Форбс".



"Металика" са сред ограничения брой лидери в музикалната индустрия, които се интересуват не само от твърдите си фенове, но и от по-широката публика", казва Бен Барбо, шеф на френския фестивал Хелфест, фокусиран върху метъл музиката, който миналата година привлече 420 000 зрители.



Калифорнийският квартет успя да "премине отвъд жанровете", свирейки на трибютния концерт за Фреди Меркюри, въпреки че са метъли", напомня Люк Фрелон от френското уеб радио "Фип Метал" (Fip Metal).



Бен Барбо си спомня за "лежерните" музиканти, въпреки че са заобиколени от "впечатляваща машина, екип от близо сто души".

За следващата обиколка на стадиони ултра-ВИП пропускът е над 7000 долара за осем души и две вечери. Защото калифорнийската формация "вижда двойно" всеки път в това турне, в рамките на което ще има концерти на "Стад дьо Франс" на 17 и 19 май.



"Това се превърна в нещо като рок-бизнес чудовище, членовете на групата може би са изгубили ясна представа на фона на огромен мениджмънт. Въпреки това аз ще съм първият, който ще отиде на двете вечери на "Стад дьо Франс", казва Фрелон.



Нещата днес са твърде различни от времето на първия им албум от 1983 г. "Kill 'em all" и нишата, в която се появяват, тази на траш метъла, не най-достъпната в музикално отношение.



Неотдавна групата дори закупи завод за пресоване на винил за собствените си нужди, след като този носител за първи път задмина компакдисковете по продажби в САЩ.



Животът на основателите на "Металика" - вокалът и китарист Джеймс Хетфийлд и барабанистът Ларс Улрих, които наближават 60-те, се променя през 1991 г. с "Metallica", известен като "Черния албум". Той им позволява да достигнат до широката публика с хитове като "Enter Sandman" и "Nothing Else Matters", които имат съответно малко над и малко под един милиард слушания във водещата музикална платформа Спотифай.



"Металика" участва в демократизацията на хеви метъла в страни като Франция, където жанрът дълго време беше блокиран, докато в скандинавските страни той е част от популярната култура и в предавания като "Гласът" гостуват метъл певци", отбелязват анализаторите.

Хитовото парче на "Металика" "Master of Puppets" от 1986 г. дори влезе в успешната поредица на Нетфликс "Странни неща".



В знак за статута на "Металика", за да слушат предварително новата им тава "72 Seasons", която излиза на 14 април, критиците трябваше да се съобразят със същите ограничения като за последния албум на суперзвездата Адел - да оставят телефоните си в гардероба на звукозаписната компания и да подпишат декларация за конфиденциалност до вдигането на ембаргото. За сравнение - за повечето изпълнители записите или линковете за слушане се изпращат до пресата предварително.



Феновете и любопитните ще могат да слушат новия албум в деня преди премиерата му в определени киносалони по света и да открият 12-те парчета, сред които няколко калибрирани за стадиони като "You Must Burn !"



Новият албум "72 Seasons" на "Металика" завършва с над 11-минутното парче "Inamorata" - най-дългото, което групата някога е записвала.