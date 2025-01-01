Sofia Summer Fest - Летният фестивал на София - ще продължи да радва жителите и гостите на столицата с десетки разнообразни събития до 17 септември. В програмата на фестивала се открояват обичани имена от родната и международна театрална сцена като сборният моноспектакъл на Мариус Куркински - “Мариус 50”, представлението “Отворена брачна двойка” с Александра Сърчаджиева и Филип Буков, “Игра за двама” с Александър Кадиев и Стефани Ивайло, както и гостуващият испански театър “Два трона. Две кралици”, в който участие взима звездата от хитовия сериал “Новите съседи” - Начо Герерос.

Акцент в програмата са още събитията за най-младите зрители - детски куклен театър всеки уикенд от 10:00 и 11:30 часа, както и филмите, част от „Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино“. За младата аудитория е още концертът “Бон-Бон: Нещо ново”, който ще събере на една сцена талантите на Бон-Бон с победителите от “Един за Друг” Niki Rice и музикалната формация LATIDA.

Програма на SOFIA SUMMER FEST 2025 | 3 - 17 септември:

3.09 - 17:30 часа - “Къщичка край езерото” - театър за бебета

3.09 - 20:00 часа - “Моето мъжко момиче” - спектакъл на Мая Бежанска и Михаил Билалов

4.09 - 20:00 часа - “Кайма и зрелища” - стендъп шоу на Георги Кючуков

5.09 - 20:00 часа - “Петък 13” - театрално представление с Христо Гърбов, Мария Сапунджиева и Мариана Миланова

6.09 - 10:00 и 11:30 часа – “Грозното пате” - детско представление

6.09 - 20:00 часа - “София срещу провинция” - стендъп сблъсък

7.09 - 10:00 и 11:30 часа – “Аладин” - детско представление

7.09 - 19:00 часа - “Гунди - Легенда за любовта” - филмова прожекция

8.09 - 19:30 часа - “Мариус 50” - сборен моноспектакъл на Мариус Куркински

9.09 - 20:00 часа - “Баща ми се казва Мария - на село” - театрално представление със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков - Шайбата, Жанина Стоилова, Невена Бозукова, Албена Павлова / Диана Любенова и Цветомир Иванов

10.09 - 20:00 часа - “Два трона. Две кралици” - гостуващ испански театър с участието на Начо Герерос и Николас Перес

11.09 - 20:00 часа - “БОН-БОН: Нещо ново” - концерт на Бон-Бон с участието на Niki Rice и LATIDA

12.09 - 11:00 часа – “Малкият принц” - детско представление

13.09 - 10:00 и 11:30 часа – “Малкият принц” - детско представление

13.09 - 20:00 часа - “Игра за двама” - спектакъл на Александър Кадиев и Стефани Ивайло

14.09 - 10:00 и 11:30 часа – “Карлсон, който живее на покрива” - детско представление

14.09 - 16:00 - “Защото обичам лошото време” - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино - вход свободен до 18 г.

14.09 - 20:00 часа - “Отворена брачна двойка” - спектакъл на Александра Сърчаджиева и Филип Буков

15.09 - Музикално събитие. Следете програмата на www.sofiasummerfest.bg

17.09 - Ден на София. Събитие на Столична община.

Билети за събитията са налични в билетната мрежа на eventim.bg .

