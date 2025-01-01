Празничният коледен дух завладя и класация на „Билборд" за сингли, като начело на подреждането застана Марая Кери с All I Want for Christmas Is You, съобщи сайтът на изданието.

Песента, която е част от албума на певицата Merry Christmas от ноември 1994 г., е на върха на подреждането за 19-а непоследователна седмица. Сингълът влезе в челната десетка на подреждането за първи път през декември 2017 г. и го оглави в празничния сезон на 2018 г. All I Want for Christmas Is You стъпи на върха на класациите през 2019 г. за три седмици, през 2020 г. - за две, през 2021 г. - за три, през 2022 г. - за четири, през 2023 г. - за две и през 2024 г. - за четири седмици.

Втората позиция е за Last Christmas на групата „Уам!". Сингълът от 1984 г. за първи път стига до подножието на върха. Досега песента успяваше да се изкачи само до третата позиция в чарта на „Билборд". Преди седем дни Last Christmas беше на шеста позиция.

Третото място е за Бренда Лий и Rockin' Around the Christmas Tree. Преди седмица музикалната класика от 1958 г. беше на седмо място.

На четвърта позиция е Jingle Bell Rock на Боби Хелмс от 1958 г., която се изкачва четири позиции.

Единствената песен, която не е с коледно звучене, но е в челната петица на Хот 100 на „Билборд" тази седмица, е Golden на група „Хънтрикс" от хитовия анимационен филм „Кей-поп: Ловци на демони" (KPop Demon Hunters) на платформата „Нетфликс“. Тя слиза три позиции, след като в началото на месец август беше на върха на подреждането осем седмици.