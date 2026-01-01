Известната с високия си ръст британка Лиз Грумбридж, разказва пред „Сън“ за връзката с почти 20-сантиметра по-ниското й гадже

31-годишната Грумбридж е висока цели 193 сантиметра. В момента нейното гадже Оли Коца е по-нисък от нея с цели 18 сантиметра – ръстът му е едва 175 сантиметра. Според нея всички винаги забелязват разликата във височината им. Освен това Грумбридж често вдига височината си, защото носи обувки с 20-сантиметрови токчета.

Коца обаче не се притеснява от това и всъщност го намира за възбуждащо. Той призна, че му харесва всички да гледат приятелката му. Грумбридж е сигурна, че тайната на връзката им е в увереността на Коца. Той никога не се е притеснявал от височината ѝ, нито я е молил да махне или свали токчетата. „Несигурните мъже не могат да се справят“, спомня си Грумбридж за миналите си връзки.

Жената каза, че разликата във височината им прави взаимодействията им уникални и интересни. Често им се налага да се адаптират един към друг, което тя намира за секси. Грумбридж добави, че тя и Коца често се шегуват за ситуацията си, но това не им пречи да бъдат заедно. „Обичаме се точно такива, каквито сме“, каза тя.

По-рано беше съобщено, че британка джудже е описала любовта си към мъже със среден ръст. Настоящият ѝ приятел е с 61 сантиметра по-висок от нея и с 10 години по-възрастен.