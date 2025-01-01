Котидж сиренето е изключително полезно за здравето поради ниското съдържание на мазнини и високото съдържание на протеини.
То е отличен източник на калций, който е необходим за здравите кости и зъби.
Котидж сиренето съдържа и витамини от група B, които подпомагат нервната система и метаболизма.
Освен това, консумацията на котидж сирене може да помогне за контролиране на теглото, тъй като насища и предпазва от прекомерното хранене.
То съдържа и антиоксиданти, които помагат за борба със свободните радикали и предпазват от различни заболявания.
Така че, ако искате да подобрите здравето си, не забравяйте да включите котидж сиренето във вашето ежедневно хранене.