Котидж сиренето е изключително полезно за здравето поради ниското съдържание на мазнини и високото съдържание на протеини.

То е отличен източник на калций, който е необходим за здравите кости и зъби.

Котидж сиренето съдържа и витамини от група B, които подпомагат нервната система и метаболизма.

Освен това, консумацията на котидж сирене може да помогне за контролиране на теглото, тъй като насища и предпазва от прекомерното хранене.

То съдържа и антиоксиданти, които помагат за борба със свободните радикали и предпазват от различни заболявания.

Така че, ако искате да подобрите здравето си, не забравяйте да включите котидж сиренето във вашето ежедневно хранене.