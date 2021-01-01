Има ли нещо по-вкусно и освежаващо през лятото от ледена топка сладолед? Всяка зодия се отличава с различни характеристики, затова и предпочитанията  към сладоледа също са индивидуални, пише каналът "Видео хороскоп" във vbox7.  Вижте кой е най-подходящият сладолед за вас според зодията ви:
Овен

Сладолед шоколад и какао

Телец

Бананов сладолед

Близнаци

Сладолед ягода и бадем

сладолед
iStock/Getty Images

Рак

Боровинков сладолед

Лъв

Сладолед със захарни пръчици

Дева

Сладолед манго и нар

сладолед
iStock/Getty Images

Везни

Малинов сладолед

Скорпион

Сладолед диня

Стрелец

Сладолед пъпеш

Козирог

Ментов сладолед

Водолей

Сладолед карамел

сладолед
iStock/Getty Images

Риби

Сладолед киви и ягода
 

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