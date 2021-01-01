Има ли нещо по-вкусно и освежаващо през лятото от ледена топка сладолед? Всяка зодия се отличава с различни характеристики, затова и предпочитанията към сладоледа също са индивидуални, пише каналът "Видео хороскоп" във vbox7. Вижте кой е най-подходящият сладолед за вас според зодията ви:
Овен
Сладолед шоколад и какао
Телец
Бананов сладолед
Близнаци
Сладолед ягода и бадемРак
Боровинков сладолед
Лъв
Сладолед със захарни пръчици
Дева
Сладолед манго и нарВезни
Малинов сладолед
Скорпион
Сладолед диня
Стрелец
Сладолед пъпеш
Козирог
Ментов сладолед
Водолей
Сладолед карамелРиби
Сладолед киви и ягода
Овен
Сладолед шоколад и какао
Телец
Бананов сладолед
Близнаци
Сладолед ягода и бадем
iStock/Getty Images
Боровинков сладолед
Лъв
Сладолед със захарни пръчици
Дева
Сладолед манго и нар
iStock/Getty Images
Малинов сладолед
Скорпион
Сладолед диня
Стрелец
Сладолед пъпеш
Козирог
Ментов сладолед
Водолей
Сладолед карамел
iStock/Getty Images
Сладолед киви и ягода