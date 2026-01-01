Православната църква отбелязва Св. Лидия на 23 март. Празникът се чества и на 20 май заради разликата в календара между православни и католици.

За Св. Лидия се твърди, че е първата християнска мъченица в Европа. Според по-широко разпространената версия за живота й, тя е живяла през I в. от н.е. - била бедна жена, която продавала платове, и пострадала заради вярата си в Христа. В друго житие на Лидия пък се казва, че е била съпруга на богат човек - съветник на император Адриан (117 - 138 г.), и двойката имала двама синове.

Лидия посетила беседа на апостол Павел по време на негова мисия в града, в който живеели, поканила го в дома си, и после тя и мъжът й приели християнската вяра. Заради това семейството било подложено на репресии и заплатило за вярата си със смърт.