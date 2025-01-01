В Германия годишно около 200 000 случая на рак могат да бъдат предотвратени чрез по-здравословен начин на живот, казват експерти, пише Deutsche Welle . Каква е ролята на храненето и кои храни ни предпазват най-добре?

Темата за храненето и рака е обект на интензивни научни изследвания от десетилетия. Според Германския център за изследване на раковите заболявания (DKFZ) около 40 процента от всички нови случаи на рак се дължат на фактори, на които можем да влияем: нездравословно хранене, наднормено тегло, редовна консумация на алкохол, липса на физическа активност и тютюнопушене.

От друга страна, балансираното хранене, нормалното тегло и възможно най-ниската консумация на алкохолни напитки намаляват риска от развитие на рак. Макар че здравословният начин на живот и избягването на рисковите фактори за развитие на рак не са гаранция, по този начин всяка година до 200 000 души в Германия принципно биха могли да избегнат диагнозата рак, казват от DKFZ.

Кои са най-големите рискови фактори?

На първо място сред водещите рискови фактори, на които можем да повлияем, експертите поставят тютюнопушенето, посочва германската обществена медия АРД. Това се потвърждава например от проучване на Американското онкологично дружество, публикувано през 2024 година.

Тази причинно-следствена връзка вече е общоизвестна, но много други рискови фактори често остават на заден план в общественото съзнание. По-специално консумацията на алкохол и затлъстяването увеличават риска от няколко вида рак и се считат за най-важните фактори, свързани с храненето - в световен мащаб. При консумация на 10 грама алкохол дневно рискът от рак на черния дроб нараства с 4%, а вероятността за развитие на плоскоклетъчен карцином на хранопровода нараства с цели 25 процента, посочва по-нататък изданието.

Освен това рискът от различни видове рак се увеличава с всяко повишение на индекса на телесна маса, например с 5% за рак на дебелото черво и до 50% за рак на маточната лигавица. Калоричната храна и затлъстяването могат да причинят хронични възпаления, които са ключов фактор за развитието на рак, според авторите на въпросното изследване. Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО) още през 2015 класифицира необработеното червено месо като "вероятно канцерогенно за човека", а преработеното – дори като "причиняващо рак". Дори и при консумацията на 50 грама преработено месо дневно рискът от рак на дебелото черво нараства.

Има ли и храни, които предпазват от рак?

Като цяло днес съществува широк консенсус, че разнообразното хранене, богато на растителни храни, е най-подходящо за намаляване на риска от рак, гласи друг извод на DKFZ. Но здравословното хранене трябва да върви ръка за ръка с физическата активност. Енергийният баланс и телесното тегло също играят важна роля.

Има и индикации, че зеленият чай може да намали риска от рак. Анализ от 2020 година например установява, че той намалява риска от рак на маточната лигавица, рак на белия дроб, рак на устата и рак на яйчниците, както и на риска от развитие на Лимфома на Ходжкин. За много други видове рак обаче са открити само неясни или пък никакви връзки.

Европейският кодекс за борба с рака препоръчва като цяло балансирана диета, богата на растителни храни и бедна на високопреработени, калорични готови продукти. Ето някои от съветите:

Яжте често пълнозърнести продукти, бобови култури, зеленчуци и плодове;

Яжте рядко калорични храни с високо съдържание на мазнини и захар;

Избягвайте захарните напитки;

Избягвайте индустриално преработеното месо;

Яжте малко червено месо и храни с високо съдържание на сол;

Пийте малко алкохол и не всеки ден;

Обръщайте внимание на здравословното телесно тегло.

Може ли чрез правилно хранене да се излекуваме от рак?

Доброто хранене може да помогне на пациентите да преодолеят по-лесно раковото заболяване и да повиши качеството им на живот. Но според Германския център за изследване на рака (DKFZ) досега няма доказателства, че ракът може да се излекува с определени форми на хранене.

Кое хранене е подходящо при вече съществуващо раково заболяване зависи от вида на тумора и стадия на заболяването, но също така и от възрастта и общото здравословно състояние на пациента. Затова засегнатите лица трябва да обсъдят с лекуващите си лекари на какво трябва да обръщат внимание при храненето си, се казва още в публикацията на АРД.